بدء صرف زيادات بطاقة التموين.. كيف تعرف أنك تستحق؟

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إرسال إشعارات عبر بون صرف الخبز للمستحقين للدعم الإضافي.

وأفادت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنه يتعين على المواطن قراءة بون الصرف جيدًا بعد استلام الخبز، فإذا وجده مدونًا عليه "تم إضافة مبلغ 125 جنيهًا" أو "تم إضافة 250 جنيهًا"؛ فهذا يعني أنه مستحق للدعم الإضافي، أما في حال عدم ظهور أية رسالة، فهذا يدل على أنه غير مستحق للدعم.

ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مخزونًا كبيرًا من كل السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبدأت اليوم الثلاثاء صرف الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين، عبر فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وأحمد كجوك، وزير المالية، قد استعرضا الموقف التنفيذي لتكليفات الرئيس بصرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأتاحت الخزانة العامة للدولة مبلغ 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتغطية هذه الزيادات، التي تشمل:

125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد

250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر

ويستمر صرف هذا الدعم لمدة شهرين (مارس وأبريل 2025)، ويبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.