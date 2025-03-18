بالأسماء.. الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025
كتب - محمد سامي:
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات علي مستوي الجمهورية.
وجاءت أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025، على النحو التالي:
المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية
1. إلهام إبراهيم نور – البحر الأحمر
2. منى نجار سليمان – أسوان
3. شربات فهمي عمار – أسيوط
الفائزات على مستوى المحافظات
- هانم مصطفى عبد الفتاح – دمياط
- حنان محمد عبد الحليم – القاهرة
- منى الشحات إبراهيم – البحيرة
- هناء مكرم رمضان – الغربية
- رندة سمير مسعد – بورسعيد
- سامية طاهر علي – الإسكندرية
- رجاء عدلي فتح الله – قنا
- ليلى عبد العاطي عبد الحميد – الإسماعيلية
- زينب عبد المطلب أحمد – جنوب سيناء
- منال بكري أبو الليل – بني سويف
- علية معوض أحمد – القليوبية
- أحلام صابر عبد الحليم – سوهاج
- مريم محمد علي – الأقصر
- إفراج مصطفى محمود – شمال سيناء
- منال عبد الحميد أحمد – الوادي الجديد
- إلهام سمير بسام – الشرقية
- آمال عبد الرحيم مصلحي – المنوفية
- سحر حسني منصور – كفر الشيخ
- إيمان أحمد رشوان – الفيوم
- هانم فتحي أحمد – الدقهلية
- مريم أحمد محمود – السويس
- سناء فؤاد إلياس – المنيا
- وفاء عبد القادر حسن – مرسى مطروح
- ماجدة ناصف محمد – الجيزة
الفائزات في الفئات الخاصة
الأم لابن من ذوي الإعاقة: سميرة شعبان حسن – شمال سيناء
الأم البديلة الكافلة: فوزية طه علي – دمياط
أم شهيد شرطة: سناء بشاري محمد
أم شهيد قوات مسلحة: فريال عبد الرحمن الغرابلي
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