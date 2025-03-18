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بالأسماء.. الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025

12:19 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الدكتورة مايا مرسي

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كتب - محمد سامي:

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات علي مستوي الجمهورية.

وجاءت أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025، على النحو التالي:

المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية

1. إلهام إبراهيم نور – البحر الأحمر

2. منى نجار سليمان – أسوان

3. شربات فهمي عمار – أسيوط

الفائزات على مستوى المحافظات

- هانم مصطفى عبد الفتاح – دمياط

- حنان محمد عبد الحليم – القاهرة

- منى الشحات إبراهيم – البحيرة

- هناء مكرم رمضان – الغربية

- رندة سمير مسعد – بورسعيد

- سامية طاهر علي – الإسكندرية

- رجاء عدلي فتح الله – قنا

- ليلى عبد العاطي عبد الحميد – الإسماعيلية

- زينب عبد المطلب أحمد – جنوب سيناء

- منال بكري أبو الليل – بني سويف

- علية معوض أحمد – القليوبية

- أحلام صابر عبد الحليم – سوهاج

- مريم محمد علي – الأقصر

- إفراج مصطفى محمود – شمال سيناء

- منال عبد الحميد أحمد – الوادي الجديد

- إلهام سمير بسام – الشرقية

- آمال عبد الرحيم مصلحي – المنوفية

- سحر حسني منصور – كفر الشيخ

- إيمان أحمد رشوان – الفيوم

- هانم فتحي أحمد – الدقهلية

- مريم أحمد محمود – السويس

- سناء فؤاد إلياس – المنيا

- وفاء عبد القادر حسن – مرسى مطروح

- ماجدة ناصف محمد – الجيزة

الفائزات في الفئات الخاصة

الأم لابن من ذوي الإعاقة: سميرة شعبان حسن – شمال سيناء

الأم البديلة الكافلة: فوزية طه علي – دمياط

أم شهيد شرطة: سناء بشاري محمد

أم شهيد قوات مسلحة: فريال عبد الرحمن الغرابلي

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مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي الأمهات المثاليات مسابقة الأم المثالية لعام 2025
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