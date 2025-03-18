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بدء صرف الزيادات الجديدة على البطاقات التموينية لمدة شهرين

11:10 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

بطاقة التموين

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كتب - محمد سامي:

استعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وذكر بيان مشترك لوزارتي التموين والتجارة الداخلية والمالية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.

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شريف فاروق وزير التموين أحمد كجوك وزير المالية البطاقات التموينية
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