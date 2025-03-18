انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وتحذير من تخفيف الملابس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن تغير مصدر الكتلة الهوائية ودخول الرياح الشمالية الغربية النشطة نسبيًا تعمل على انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن من المتوقع أن يحدث انخفاض آخر في درجات الحرارة، وعودة الأجواء الشتوية اعتبارًا من يوم الأربعاء 19 مارس 2025.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

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