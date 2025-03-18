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الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة.. وتحذر من هذه الظاهرة

04:00 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

طقس مشمس

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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