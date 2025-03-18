رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء وفرص التقسيط وخطوات التركيب

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر تحديد رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء بمبلغ 145 جنيهًا لعام 2025، وذلك بعد ملء الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة.

تقسيط مبلغ عداد الكهرباء الجديد

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى إمكانية سداد قيمة العداد الجديد الذي سيتم تركيبه، مع تقديم طلب تقسيط المبلغ، إذا رغب العميل في ذلك، وبالنسبة إلى المالك القديم، يتم سداد المستحقات والمتأخرات الخاصة بالعداد، وتكون أسعار عدادات الكهرباء الجديدة لعام 2025، كالتالي:

عداد الكهرباء الثلاثي 2025

تصل تكلفة عداد الكهرباء الأحادي لعام 2025 إلى 1274 جنيهًا، شاملة مصاريف النقل والتخزين، على أن تصل رسوم التركيب إلى 285 جنيهًا، تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه، أما بالنسبة إلى عداد الكهرباء الثلاثي لعام 2025، فتصل تكلفته إلى 1547 جنيهًا، شاملة مصاريف النقل والتخزين، على أن تكون رسوم التركيب 285 جنيهًا، تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه.

سعر تركيب عداد الكهرباء داخل المحلات التجارية 2025

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن سعر تركيب العداد المحول لعام 2025 يصل إلى 1935 جنيهًا، بينما يصل سعر تركيب عداد الكهرباء داخل المحلات التجارية لعام 2025 إلى 1600 جنيه. أما سعر تركيب العداد الكودي الإلكتروني "3 فاز" لعام 2025، فيصل إلى 2000 جنيه.

خطوات تغيير عداد كهرباء بآخر ذات قدرة أكبر

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات استبدال العداد بآخر ذات قدرة أكبر؛ كالتالي:

- يقدم المنتفع النموذج المخصص لزيادة القدرة.

- تقوم الشركة التابع لها العنوان بمعاينة الأحمال والتوصيلات على الطبيعة.

- تتم تصفيـة مديونية العداد القديم لدى الشركة.

- يسدد المواطن الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، والتي تتحدد وفقًا للقدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي.

- بيان الحساب.

- بيان بالأحمال المطلوب تغذيتها.

ويجري تغيير العداد خلال 7 أيام عمل من تاريخ سداد قيمة المقايسة.

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