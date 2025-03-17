تزامنًا مع مباريات الأهلي في كأس العالم.. باسم يوسف يعلن عن عرضين بالعربي بأمريكا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الإعلامي باسم يوسف، إعلان أكبر مسرح في نيو جيرسي عن عرضين بالعربي له خلال شهر يونيو المقبل.

ونشر "يوسف"، عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي صورة الترويج للعرض المقرر في ميامي يوم 13 يونيو ونيوجيرسي 22 يونيو، تزامنًا مع مباريات النادي الأهلي في كاس العالم للأندية.

وقال: "عشان الناس اللي هتسافر تتفرج على الأهلي ييجوا وينبسطوا معايا في العروض العربي"، متابعًا: "قولوا لكل أصحابكم وتعالو نفرس الصهاينة كمان وكمان".