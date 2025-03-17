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تراجع طفيف وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

11:11 م الإثنين 17 مارس 2025

شبورة كثيفة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:-

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