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الأعلى للإعلام: إنذار بحجب صفحة "إسلام صادق" عبر فيسبوك.. لهذا السبب

10:54 م الإثنين 17 مارس 2025

المهندس خالد عبدالعزيز

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز بناءً على توصية لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، توجيه إنذار بحجب الصفحة - للمدير المسئول التي تحمل اسم إسلام صادق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يأتي ذلك لما تبين من تناولها أخبار مجهولة المصدر ومن شأنها إثارة جماهير الكرة المصرية وتكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة نشاط الصفحة للتحقق من عدم تكرار المخالفة.

كما قرر المجلس مجازاة قناة "الشمس" بأداء مبلغ مالي ٥٠ ألف جنيه، عما ثبت من مخالفات بحلقة برنامج «أصعب سؤال» المذاعة بتاريخ 14 مارس 2025 على لسان الضيف/ هاني الصالحي، وإلزام جميع القنوات الفضائية بمنع ظهوره على شاشاتها، وإبلاغ السيد النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين بما تشكله الواقعة من مخالفات منسوبة للإعلامي/ مصعب العباسي.

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المهندس خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب صفحة إسلام صادق صفحة إسلام صادق عبر فيسبوك مجازاة قناة الشمس
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