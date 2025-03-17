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الأعلى للإعلام: تغريم الشمس وصدى البلد والنهار.. وإنذار بحجب صفحة إسلام صادق

10:50 م الإثنين 17 مارس 2025

المهندس خالد عبدالعزيز

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز بناءً على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الأستاذ عصام الأمير الآتي:

أولاً: مجازاة قناة "الشمس" بأداء مبلغ مالي ٥٠ ألف جنيه، عما ثبت من مخالفات بحلقة برنامج "أصعب سؤال" المذاعة بتاريخ 14 مارس 2025 على لسان الضيف هاني الصالحي، وإلزام جميع القنوات الفضائية بمنع ظهوره على شاشاتها، وإبلاغ النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين بما تشكله الواقعة من مخالفات منسوبة للإعلامي مصعب العباسي.

ثانياً: مجازاة قناة "صدى البلد" بأداء مبلغ مالي ٧٥ ألف جنيه عما ثبت من مخالفات بحلقة برنامج "الماتش" المذاعة بتاريخ 11 مارس 2025 تقديم الإعلامي إيهاب الكومي وإيقاف عرض البرنامج لمدة شهر.

ثالثاً: مجازاة قناة "النهار" بالإنذار وأداء مبلغ مالي ١٠٠ ألف جنيه عما ثبت من مخالفات ببرنامج "العرافة"، وتكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة حلقات البرنامج للتأكد من تدارك ما سبق ارتكابه من مخالفات.

رابعاً: توجيه - إنذار بحجب الصفحة - للمدير المسئول عن الصفحة التي تحمل اسم/ إسلام صادق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لما تبين من تناولها أخبار مجهولة المصدر ومن شأنها إثارة جماهير الكرة المصرية وتكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة نشاط الصفحة للتحقق من عدم تكرار المخالفة.

كما قررت لجنة الشكاوى استدعاء المدير المسئول عن "قناة الاتحاد المصري للكرة الطائرة" على الموقع الإلكتروني يوتيوب لمناقشته فيما تضمنه التعليق على مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة بتاريخ 16 مارس 2025.

وكذلك استدعاء الممثل القانوني لقناة «هي» لجلسة استماع فيما تضمنه تقرير الإدارة العامة للرصد عن طبيعة النشاط البرامجي للقناة.

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المهندس خالد عبدالعزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب صفحة إسلام صادق تغريم الشمس وصدى البلد والنهار مخالفات ببرنامج أصعب سؤال
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