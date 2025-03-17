أحمد موسى يشيد بالفنان سامح حسين: "نموذج محترم للغاية"

كتبت- داليا الظنيني:

تناول الإعلامي أحمد موسى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دور الإعلام كأحد الركائز الأساسية في بناء المجتمع، إلى جانب البيت والمسجد والكنيسة والتعليم.

في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد موسى أن الرئيس شدد على أهمية العمل بتناغم بين هذه العناصر لتحقيق تنمية مجتمعية حقيقية.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى بالفنان سامح حسين، مقدم برنامج "قطايف"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية، واصفًا إياه بأنه "نموذج محترم للغاية".

وأشار موسى إلى أن الرئيس السيسي وجه الشكر للفنان سامح حسين على فكرة برنامجه الهادف، مؤكدًا أن البرنامج تم إنتاجه دون إنفاق أي مبالغ على الدعاية، حيث تولى الجمهور مهمة الترويج له بشكل تلقائي.

وأوضح موسى أن الرئيس السيسي أكد على أن أي مجتمع يتأثر بشكل كبير بالعناصر الأساسية مثل الإعلام والتعليم والدين، مشددًا على ضرورة العمل بشكل متكامل بين هذه المؤسسات لتحقيق أهداف المجتمع.

وأشار إلى أن الرئيس ناقش أهمية دور الدراما والمسلسلات في التأثير الإيجابي على الوعي العام، مؤكدًا أن هذه الأعمال الفنية يجب أن تعكس القيم الحقيقية وتقدم محتوى هادفًا يخدم المجتمع.

وتابع موسى قائلًا: "الدراما مؤثرة بشكل كبير، ويجب أن يكون لها دور إيجابي في رفع الوعي وتقديم القيم الحقيقية للمواطن"، لافتًا إلى أن هناك بعض الأعمال الإعلامية والفنية التي لا تعكس الواقع بشكل كامل، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي، داعيًا إلى ضرورة تقديم محتوى يعكس الحقائق ويعزز القيم الإيجابية.