حدث في 8ساعات| السيسي يوجه رسالة طمأنة للشعب المصري.. ووفاة الداعية أبو إسحاق

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر استطاعت التحرك بخطى ثابته ومدروسة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية والظروف الصعبة التي يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة.

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نقيب الإعلاميين: منع ظهور مصعب العباسي على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

أصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعدة، قرارًا بمنع ظهور مصعب محمد حسن يوسف الشهير بمصعب العباسي مقدم برنامج (أصعب سؤال) على قناة الشمس، كذا معدة البرنامج هبه الشنواني على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لممارستهما النشاط الإعلامي دون ترخيص، إضافة إلى مخالفتهما ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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الرئيس السيسي: الدولة تتكبد 800 مليون دولار خسائر شهرية من إيرادات قناة السويس

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر استطاعت التحرك بخطى ثابته ومدروسة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية والظروف الصعبة التي يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمات.

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مؤشرات إيجابية للاقتصاد.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للشعب المصري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية، مشيراً إلى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر.

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انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 18 مارس على معظم أنحاء البلاد.

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وفاة الداعية أبو إسحاق الحويني بعد صراع مع المرض

أعلن حاتم الحويني نجل الداعية أبو إسحاق الحويني وفاة والده قبل قليل بإحدى مستشفيات قطر .

وكان الشيخ أبو إسحاق الحويني قد تعرض لأزمة مرضية نقل على إثرها لإحدى مستشفيات قطر.

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رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران.

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بالأرقام.. رسميًّا عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، إن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية.

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رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية.

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رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلبين بشأن الحماية الاجتماعية للجنة التضامن

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلبين مناقشة عامة إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

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لماذا ألغت هيئة الأنفاق ممارسة إنشاء أسوار القطار الكهربائي السريع؟ -مستندات

طرحت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، قبل عدة أشهر، ممارسة محدودة خاصة بالتعاقد على مشروع إنشاء الأسوار للخط الأخضر من شبكة القطار الكهربائي السريع.

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وزيرة التضامن تعلن موعد صرف منحة الرئيس بقيمة 300 جنيه

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منحة الرئيس السيسي التي تبلغ قيمتها 300 جنيه بمناسبة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة، سيتم صرفها خلال أيام.

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المركز القومي للبحوث يبتكر أقمشة مقاومة لقرح الفراش وطاردة للناموس.. تفاصيل

افتتح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة ريادة الأعمال بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، تحت عنوان "منتجات بديلة للمستورد كنواة لشركات ناشئة وريادة الأعمال".

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