الرئيس السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح رغم التحديات

كتب- حسن مرسي:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مؤكدًا أن الدولة تتكبد خسائر شهرية تتراوح بين 800 و900 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد والمحارب القديم، والذي حضره عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن التخطيط للدول يحتاج إلى وقت طويل، وأن نتائج هذا التخطيط لا تظهر بسرعة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها مصر على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، معقبًا: "الدول بتاخد وقت كبير في التخطيط والنتائج متبنش بسرعة خاصة لو كانت المشكلات والظروف صعبة على مدار 15 سنة".

وأكد الرئيس، أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات إيجابية مشجعة، مشيرًا إلى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف شريحة تمويلية جديدة لمصر، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تقودها الدولة.

وأضاف الرئيس: "إحنا في وضع كويس وبطمن المصريين رغم الظروف الحالية بالمنطقة"، مؤكدًا أن التحديات لا تعني التوقف، بل يجب أن تكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد. وقال: "كل ما الظروف تبقى صعبة اشتغلوا أكتر"، مشيرًا إلى أن العمل الجاد والإخلاص هما أساس النجاح.

وأكمل قائلًا: "ربنا مش بيضع الجهد العمل المخلص الأمين الشريف".

واختتم الرئيس السيسي حديثه بتأكيد أن مصر تسير على الطريق الصحيح رغم التحديات، وأن العمل بإخلاص وأمانة هو الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح.

وأشار إلى أن الدولة تعمل بجد لتعويض الخسائر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، معبرًا عن ثقته في قدرة الشعب المصري على تجاوز الصعاب وبناء مستقبل أفضل.