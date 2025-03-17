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من الشخصية التي أوصى أبو إسحاق الحويني بأن يدفن معها؟

09:10 م الإثنين 17 مارس 2025

أبو اسحق الحوينى

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف هيثم الحويني نجل الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، أن والده أوصى بدفنه مع صديق له.

وقال هيثم عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين": كان من وصية الشيخ ابو إسحاق الحويني أن يدفن بجوار رفيق دربه الشيخ شكري عبدالله".

وتابع: اللهم كما جمعتهم في الدنيا اجمعهم في جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين".

وتوفي مساء اليوم الشيخ أبي إسحاق الحويني بإحدى مستشفيات قطر عن عمر ناهز ٦٩ عاما بعد صراع مع المرض.

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