بعد وفاته.. تعرف على أبرز محطات الشيخ أبو إسحاق الحويني

كتب- عمرو صالح:

توفى الداعية أبو إسحاق الحويني بإحدى مستشفيات قطر وذلك بعد تعرضه لأزمة مرضية مما استدعى تدخلًا طبيًا مكثفًا، في محاولة لإنقاذه، إلا أن حالته تدهورت سريعًا.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المحطات في حياة الشيخ أبو إسحاق الحويني:

وُلِد أبو إسحاق الحُوَيني في 10 يونيو 1956م، بقرية حُوَين بمحافظة كفر الشيخ بمصر لعائلة من الطبقة المتوسطة تشتغل بالزراعة وتنقّل بين قرى كفر الشيخ خلال دراسته الابتدائية والمتوسطة حتى السنةِ الأخيرة من المرحلة الثانوية إذ ارتحل إلى العاصمة القاهرة ليلتحق بكلية الألسن جامعة عين شمس وتخصص بقسم قسم اللغة الإسبانية.

وأبدى الحويني موقعه الخاص سبباً لالتحاقه بقسم اللغة الإسبانية وهو «أن يتساوى مع الطلاب ويتفوق عليهم» وأنه كان الأول على صفه حتى السنة الأخيرة وتخرَّجَ بترتيب امتياز حتى حصل على بعثة دراسية لاستكمال تعليمه في إسبانيا لكنه لم يستمر طويلاً لكرهه المعيشة هناك حسب ما ورد في ترجمته الذاتية.

كان لقراءته كتبَ الشيخ الألباني أثرٌ كبير عليه ودافع له للمزيد من القراءة في علم الحديث ودرس على يد الشَّيخ محمد نجيب المطيعي حتى تم اعتقال الأخير ومن ثم خروجه إلى السودان ومنها إلى السعودية. ذهب إلى الأردن وقضى شهراً مع الشَّيخ الألباني ثم ذهب إلى السعودية والتقى بالشيخ صالح آل الشيخ والشيخ ابن عثيمين، ولم يذكر موقعه الخاص أنه تخرج من جامعة في السعودية بل يذكر أنه كان يتردد على المساجد والمجالس التي يقيمها المشايخ.

وللحويني رحلتان مشهورتان للشيخ الألباني، الأولى: في شهر الله المحرم «سنة 1407هـ»، والثانية: في شهر ذي الحجة سنة «1410هـ»، وفيهما عشرات المسائل للشيخ مع الشيخ الألباني، والتي تتعلق بعلوم الحديث وغيره، وقد ذكر الشيخ أنه أخذ للشيخ الألباني ما يقرب من مئتي سؤال في العلل فقط، كما كانت له مع الشيخ الألباني سؤالات أخرى في علوم الشريعة، وبعض الأسئلة في حكم البرلمانات المعاصرة، والأحزاب.

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