نقيب الإعلاميين: منع ظهور مصعب العباسي على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

كتب- عمرو صالح:

أصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعدة، قرارًا بمنع ظهور مصعب محمد حسن يوسف الشهير بمصعب العباسي مقدم برنامج (أصعب سؤال) على قناة الشمس، كذا معدة البرنامج هبه الشنواني على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لممارستهما النشاط الإعلامي دون ترخيص، إضافة إلى مخالفتهما ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء قرار نقيب الإعلاميين تنسيقا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الوزير المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

حيث أكد الطرفان وجوب التعاون المثمر والبناء بين الجهتين لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي وتقديم رسالة إعلامية تليق بالمتلقي المصري والعربي.

وتكون تلك الرسالة المهنية إحدى ركائز الدولة المصرية في معركة الوعي وحرب الشائعات.