انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء 18 مارس على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد انخفاض طفيف بقيم درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:



القاهرة: العظمى 29° - الصغرى 17°



الإسكندرية: العظمى 22° - الصغرى 14°



مطروح: العظمى 22° - الصغرى 14°



سوهاج: العظمى 35° - الصغرى 16°



قنا: العظمى 37° - الصغرى 17°



أسوان: العظمى 38° - الصغرى 20



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