انطلاق اختبار 9 قيادات لاختيار 5 منهم لقطاعات «جنوب القاهرة» للكهرباء

كتب ـ محمد صلاح:

يعقد الآن مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اجتماعه لإجراء الاختبارات على شغل ٥ وظائف قيادية شاغرة هى:

رئيس قطاعات شبكات الجيزة التى لم يتقدم لشغل الوظيفة سوى المهندس أحمد رمضان .

كما يتم أيضا اختبار رئيس قطاعات شبكات القاهرة التى يتنافس عليها المشرف على القطاعات المهندس مصطفى الأفندي وقيادة نسائية تشغل رئاسة قطاع المشتريات.

فيما يتم إجراء اختبار اختيار رئيس قطاعات الشئون الفنية التى لم تتقدم لشغلها سوى المهندسة عزة المشرفة على رئاسة القطاعات حاليا.

كما سيتم أيضا اختبار رئيس جديد لقطاعات التحكم التى يتنافس عليها المهندس حسن عبد الهادى ورئيس قطاع المشتريات بالشركة.

كما يجرى اختبار رئاسة قطاعات الشئون التجارية التي يتنافس على شغلها ٣ قيادات أبرزهم المحاسب محمد راغب المشرف على رئاسة القطاعات حاليا وآخرين رئيس قطاع تجارى بجنوب الدلتا والآخر رئيس قطاع تجارى بالبحيرة للكهرباء.



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