رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، واللواء عبد الرحمن سكر، ممثلاً لقطاع أمن الجيزة، والعميد ياسر هنداوي، ممثلاً للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد حدد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ليصبح يوم 3 يوليو المقبل.

وأوضح أن سيناريوهات الاحتفالية قد عُرضت على الرئيس، الذي وجه بتشكيل لجنة عليا للإشراف على استعدادات افتتاح المتحف، تضم الوزراء المعنيين ومحافظي القاهرة والجيزة ومسؤولي الجهات ذات الصلة.

وأضاف مدبولي أن هذا الحدث سيكون عالميًا، وسيتم تغطيته على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع حضور عدد كبير من الملوك والرؤساء ورؤساء وزراء الدول.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستعدادات الأمنية واللوجستية ستكون على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الاستعدادات الفنية للاحتفالية. كما وجه برفع مستوى الجاهزية في المطارات التي ستستقبل ضيوف مصر.

وأكد مدبولي أن العمل قد بدأ بالفعل على تطوير مسارات الحركة والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد تحسين الصورة البصرية لهذه المحاور والمسارات، مع التأكد من جودة أعمال التنسيق والإضاءة وغيرها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاحتفالات لن تقتصر على محافظتي القاهرة والجيزة فقط، بل ستشمل أيضًا عددًا من محافظات الجمهورية، مما يتطلب أن تكون هذه المواقع على أعلى مستوى من الجاهزية.

وأشار السفير ياسر شعبان إلى أنه تم إعداد قوائم المدعوين من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، بما في ذلك الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار رؤساء الشركات وغيرهم من كبار المسؤولين.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن محطات المترو الثلاث القريبة من المتحف ستكون جاهزة من الناحية الإنشائية قبل الافتتاح، كما سيتم تطوير الطريق الدائري ومحطات الأتوبيس الترددي، التي ستكون جاهزة في معظمها أو على الأقل من الناحية الخارجية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا تفصيليًا لاستعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير، بما في ذلك الاستعدادات الجارية في مطارات الوصول، ومسارات الحركة من وإلى المتحف، ووسائل النقل الجماعي، فضلاً عن الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بالمتحف وفنادق الإقامة.

كما تم استعراض مشروع تحسين الصورة البصرية للطريق الدائري في محافظتي القاهرة والجيزة، وأعمال التطوير في مطار سفنكس.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على تحديد مهام محددة لكل وزارة وجهة معنية، مع متابعة تنفيذ هذه المهام بشكل دوري من خلال اجتماعات اللجنة العليا. كما سيتم إجراء جولات ميدانية لمواقع العمل للتأكد من تنفيذ المهام المطلوبة.

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