طلب برلماني بتحويل مبالغ تقليل الإنفاق الحكومي لدعم الحماية الاجتماعية

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، بما تقوم به الدولة من مجهودات لتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف دعبس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والتي تناقش عددًا من طلبات المناقشة العامة ودراسة عن الحماية الاجتماعية بحضور ومشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي.

وقال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يوجه الحكومة إلى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية والفئات من محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي البلاد شهدت طفرة غير مسبوقة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية لم تشهدها مصر من قبل، حتى وصلت إلى أكثر من 10 مليارات جنيه، خلال الموازنة الأخيرة، بخلاف منظومة الدعم، ملبغ الـ10 مليارات جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، وبعض برامج الحماية الأخرى.

وتابع دعبس: الرئيس وجَّه الحكومة بزيادة الملبغ المخصص لمواطني برنامج تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 25 % بداية من 25 ابريل القادم وكذلك تخصيص ملبغ 300 جنيه لكل أسرة على بطاقة التموين خلال شهر رمضان المبارك، وكل هذا يدعم منظومة برنامج الحماية الاجتماعية.

وطالب دعبس منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات بالعمل على دعم منظومة الحماية الاجتماعية قائلًا: "الحكومة مش هتقوم بكل حاجة. وضرب دعبس مثلًا قائلًا لدينا 116 جامعة في مصر، على تلك الجامعات أن تمنح بطاقات وكارنيهات للعلاج المجاني بالمستشفيات الخاصة بها.

وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات: "أنا عملت ذلك في المؤسسات التي أملكها، عملت بطاقات علاج لأكثر من 10 آلاف عامل لدي".

وطالب دعبس بأن يتم تحويل كل المبالغ المالية الناتجة عن تقليل الإنفاق الحكومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.