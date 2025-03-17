يحتاج نقل دم.. تطورات الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم

كتب- محمد شاكر:

دخل الكاتب الكبير صنع الله ابراهيم، إحدى المستشفيات، بسبب أزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى وحدة رعاية الكبد.

ويخضع إبراهيم حاليًا لمنظار بالمعدة، ويحتاج إلى نقل دم بسبب انخفاض نسبة الهيموجلوبين.

ومن جانبه كتب الناقد شعبان يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، قائلا: "الكاتب الكبير صنع الله ابراهيم، يرقد الآن في مستشفى المقاولين العرب، ويحتاج لنقل دم من فصيلة A سالب، مليون سلامة عليه".

صنع الله إبراهيم من مواليد القاهرة 1937، وهو روائى مصرى ومن أكثر الكتاب شهرة فى العالم العربى بفضل أعماله ذات النزعات التجريبية، ومنها: نجمة أغسطس، وتلك الرائحة، وبيروت بيروت، وإنسان السد العالى، ووردة، والعمامة والقبعة، والقانون الفرنسى، والتلصص، وذات.

وتتميز أعمال إبراهيم بصلتها وثيقة التشابك مع سيرته من جهة ومع تاريخ مصر السياسى من جهة أخرى، وتعتمد بشكل رئيسى على بناء يمزج السرد التخييلى بالتوثيق، ونال الروائى المصرى عبر مسيرته جوائز عدة؛ أهمها جائزة "ابن رشد للفكر الحر" عام 2004، وجائزة تكريمية نالها عند بلوغه عامه الثمانين قدمت له باسم المثقفين المصريين.

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