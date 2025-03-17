لماذا ألغت هيئة الأنفاق ممارسة إنشاء أسوار القطار الكهربائي السريع؟ -مستندات

كتب- محمد نصار:

طرحت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، قبل عدة أشهر، ممارسة محدودة خاصة بالتعاقد على مشروع إنشاء الأسوار للخط الأخضر من شبكة القطار الكهربائي السريع.

ولكن لم يتم ترسية الممارسة المحدودة على أي من الشركات التي تقدمت للمزايدة، وصدر قرار لجنة البت الرئيسية رقم 967 والتي انعقدت بتاريخ 9 يوليو 2024.

وتم خلال اجتماع اللجنة، فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيًا والمقدمة من الشركات في الممارسة المحدودة لأعمال تنفيذ الأسوار الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح - الفيوم).

وبناء على ما رأته اللجنة، تقرر إلغاء الممارسة طبقًا للمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، حيث تنص على جواز الإلغاء في عدد من الحالات منها إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، وتشمل:

1- إذا لم يُقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة تُرجى من إعادة الطرح، ويشترط أن يكون العطاء مطابقا للشروط ومناسبا للقيمة التقديرية.

2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتخفيضات.

3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه.

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