وزيرة التضامن تعلن موعد صرف منحة الرئيس بقيمة 300 جنيه

كتب- نشأت علي:

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منحة الرئيس السيسي التي تبلغ قيمتها 300 جنيه بمناسبة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة، سيتم صرفها خلال أيام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.

ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس السيسي، لحرصه على توفير الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم النقدي تكافل وكرامة لجميع الأسر.

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