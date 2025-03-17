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رئيس الأركان يتناول الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط

01:07 م الإثنين 17 مارس 2025

رئيس الأركان يتناول الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وط

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كتب- محمد سامي:

شارك الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط، تناولَ وجبة الإفطار، وفي حضور عدد من قادة القوات المسلحة .

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة، ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية .

وأكد الفريق أحمد خليفة أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تدخر جهدًا لتأهيل طلبة الكلية بأحدث العلوم العسكرية، وفقًا لخطط علمية مدروسة لإعداد أجيال مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة العطاء بالقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل داخل المنشآت التعليمية العسكرية يهدف إلى الارتقاء بكل النواحي التخصصية والفنية للطلبة؛ للوصول إلى الاحترافية في تنفيذ كل المهام الموكلة إليهم في المستقبل .

وأدار خليفة حوارًا مع الطلبة، واستمع فيه إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، وأوصاهم بالحفاظ على الانضباط العسكري والمستوى العلمي المتميز واللياقة البدنية العالية؛ ليكونوا قدوةً لشباب مصر في العمل الجاد وَفق رؤية علمية تعظم الاستفادة من كل القدرات والإمكانات المتاحة .

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رئيس الأركان الإفطار كلية الضباط الاحتياط
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