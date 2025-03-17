الهربس الفموي.. فيروس قد يُهدد طفلك بأعراض خطيرة (تحذير من تقبيل الرضع)

كتب - أحمد جمعة:

أثار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" بشأن احتمالية فقد طفل لعينه اليسرى جراء إصابته بالهربس، تساؤلات بشأن أعراض الإصابة بالفيروس وطرق انتقاله إلى الأطفال والرُضع.

ويواجه جوان، وهو طفل بريطاني، خطر فقد عينه اليسرى بعد أن أصيبت بالهربس الذي تسبب في ظهور بثور أدت إلى تكوّن ثقب بحجم 4 ملم في القرنية، الطبقة الشفافة الأمامية للعين، في الوقت الذي وجهت والدته تحذيرا صارما للآباء بضرورة منع الأقارب والأصدقاء من تقبيل أطفالهم الرضع بعد أن تسبب الفيروس في فقدان البصر بعينه اليسرى.

وتزداد حالات الإصابة بعدوى الهربس بين الأطفال خلال فترات التقلبات الجوية، خاصة مع التغيرات الحادة في درجات الحرارة.

ما هو فيروس "الهربس الفموي"؟

ووفق وزارة الصحة والسكان، فإن فيروس الهربس الفموي (HSV1)، عبارة عن مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وبشكل خاص الرضع الأقل من 6 أشهر.

يكون الفيروس خاملا في الخلية المصابة وقد ينشط بعد فترة قصيرة وأحيانا بعد فترات طويلة تمتد إلى سنوات، كما يمكن الشفاء منه تلقائيا خلال 7 أيام، بحسب الوزارة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة بدء علاج الهربس فور ظهور الأعراض، لأن ذلك يقلل من معدل تكرار المرض، مع استشارة الطبيب المختص لتلقي العلاج المناسب.

أما منظمة الصحة العالمية، فقالت إن الفيروس هو عدوى شائعة يمكن أن تُسبب نفاطات أو قرحات مؤلمة، وتنتشر العدوى في المقام الأول عن طريق ملامسة الجلد للجلد، ويمكن علاج المرض ولكن لا يمكن شفاؤه.

طرق ظهور عدوى الهربس

وحددت وزارة الصحة طرق ظهور العدوى في عدد من النقاط:

يظهر على شكل قرح في المناطق التالية:

1- الشفتين.

2- الحلق.

3- اللوزتين.

وقد يصيب العين في حالات نادرة، وتكون الأعراض أشد لدى الأطفال الرضع لعدم اكتمال الجهاز المناعي لهم.

أسباب الإصابة بفيروس الهربس

1- ينتقل عن طريق اللعاب والرذاذ.

2- لمس المنطقة المصابة.

3- استخدام الأدوات الشخصية لشخص مصاب.

أعراض الهربس

قد تختلف الأعراض أثناء النوبة الأولى من العدوى مقارنةً بالنوبة المتكررة، لكن أثناء الإصابة الأولى، قد يعاني الأشخاص من:

- حمى

- آلام الجسم

- التهاب الحلق (الهربس الفموي)

- صداع

- تورم الغدد الليمفاوية بالقرب من مكان العدوى

يمكن أن يعاني الأشخاص من نشاط المرض بشكل متكرر مع مرور الوقت "تكرار الإصابة"، وعادة ما تكون هذه الأعراض أقصر وأقل خطورة من المرة الأولى.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فقد تكون الإصابة بالهربس الفموي عديمة الأعراض، وإن كانت الأعراض قد تشمل ظهور بثور مؤلمة أو تقرّحات مفتوحة (قُرح) في الفم أو حوله (تقرّحات باردة).

وكثيراً ما يعاني الأشخاص المصابون به من الشعور بوَخز أو حَكّة أو حَرَقان حول فمهم، قبل ظهور التقرّحات، ويمكن أن تنتكس هذه الأعراض بصورة دورية، ويختلف التواتر من شخص إلى آخر.

وقد يكون الهربس التناسلي عديم الأعراض أو قد تكون له أعراض خفيفة ربما لا يتم العرّف عليها. ويتسم الهربس التناسلي، عندما تظهر أعراضه، بواحد أو أكثر من البثور أو القرح التناسلية أو الشرجية.

وبالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما تشمل أعراض الإصابة الجديدة الحمى وآلام الجسم وتورم الغدد اللمفاوية، وبعد النوبة الأولية، التي قد تكون وخيمة، يمكن أن تنتكس الأعراض. والهربس التناسلي الذي يسببه فيروس الهربس البسيط من النمط 1 لا ينتكس عادة بكثرة.

نصائح للوقاية من فيروس الهربس

ووجهت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح للوقاية من الإصابة بفيروس الهربس، وتشمل:

- تجنب التقبيل، خاصةً الأطفال والرضع.

- تجنب مشاركة الأطباق أو الأكواب أو مرطب الشفاه أو غيرها من منتجات العناية الشخصية.

- تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان أو استخدام واقي الشمس عندما لا يمكن تجنب ضوء الشمس.

تحذير من تقبيل "الأطفال" لتجنب الإصابة بالهربس

وحذر عدد من أطباء الأطفال من العادة المنتشرة بتقبيل الرضع والأطفال على الوجه، مشددين على ضرورة التوقف عنها تمامًا، نظرًا لاحتمال انتقال عدوى الهربس إليهم، حيث تكون إصابتهم بالفيروس أكثر خطورة وأشد مضاعفات.

كما سبق أن طالبت وزارة الصحة بتجنب تقبيل الأطفال من الفم، مضيفة في منشور توعوي: "اغسل يديك قبل حمل الطفل أو التعامل معه، لتحميه من الإصابة بفيروس الهربس الفموي (HSV1)".

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