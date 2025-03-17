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"لا تتعرضوا للشمس".. بيان جديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس

12:05 م الإثنين 17 مارس 2025
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كتب- محمد سامي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم أجواءً حارة على أغلب الأنحاء، حيث تتجاوز درجة الحرارة العظمى في القاهرة 34 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لكبار السن والأطفال.

وحذرت المواطنين من تخفيف الملابس خلال فترة ارتفاع الحرارة خاصة وأن هذه الفترة هي مؤقتة وستعود الحرارة للتراجع مرة أخرى ويكون الطقس بارد إلى شديد البرودة ليلا، لذلك يجب ارتفاع الملابس الثقيلة.

وحذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة، المواطنين من تخفيف الملابس خلال فترة ارتفاع الحرارة خاصة وأن هذه الفترة هي مؤقتة وستعود الحرارة للتراجع مرة أخرى ويكون الطقس بارد إلى شديد البرودة ليلا، لذلك يجب ارتفاع الملابس الثقيلة.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد ستتراجع الحرارة 11 درجة، حيث تسجل 23 درجة بداية من يوم الخميس المقبل وحتى بداية الأسبوع، وتصل لـ 27 على المناطق الجنوبية.

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