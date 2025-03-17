منحة عيد الفطر.. السكة الحديد تخاطب وزير النقل لصرف 26.6 مليون جنيه للعاملين

كتب- محمد نصار:

خاطبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وزارة النقل، بشأن الموافقة على صرف مبلغ 750 جنيهًا منحة تشجيعية للعاملين بالسكة الحديد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبحسب نص المذكرة المُقدمة لوزير النقل، والتي حصل مصراوي على نسخة منها، طالبت الهيئة، بالموافقة على منح مكافأة تشجيعية للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة والعاملين بنظام الـ 55 يومًا.

ونصت المذكرة، على أنه في إطار ما تشهده الهيئة من تطوير وتحديث للبنية الأساسية وإحلال وتجديد للوحدات المتحركة وتعهد العاملين على بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل من أجل رفع شأن الهيئة وفي سبيل تقديم خدمة متميزة لجمهور المسافرين، بساعات العمل الرسمية أو العطلات أو أيام الجمع وفي مواقع العمل المنتشرة على طول خطوط السكك الحديدية وبالورش المختلفة وجميع محطات الجمهورية. نعرض حال موافقتكم، إثابة تشجيعية بمبلغ 750 جنيهًا كالمتبع سنويًا وينفس الضوابط والأحكام للعاملين بالهيئة والشركات التابعة والعاملين المؤقتين بنظام الـ 55 يومًا، تقديرًا لجهودهم.

وبحسب المذكرة، يتم الصرف بالنسبة للعاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئة خصمًا على اعتمادات مجموعة (۲) الأجور نوع (٥) الحوافز والمكافآت للعام المالي 2024-2025 والذي يسمح بالصرف علمًا بأن تكلفة المنحة تقدر بنحو 26.6 مليون جنيه تقريبًا للعاملين بالهيئة والمؤقتين، وبالنسبة للشركات التابعة يتم الصرف على موازنة كل شركة في حال سماح اعتماداتها بالصرف.

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