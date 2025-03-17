أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية يحققون إنجازات متميزة ويحصدون ميداليات متنوعة

كتب- محمد سامي:

نجح لاعبو نادي طلائع الجيش وأندية المؤسسات الرياضية العسكرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وعدد من الإتحادات الرياضية في الحصول خلال الثلاثة أشهر الماضية على (22) ميدالية متنوعة بواقع (8) ذهب - (6) فضة - (8) برونز من خلال الإشتراك في (13) بطولة لعدد من الألعاب الرياضية على مختلف المستويات (عربيا - أفريقيا - دوليا - عالميا).

يأتي ذلك استمرارا للنجاحات التي يحققها أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية بمختلف الألعاب الرياضية بكافة المسابقات التي يشاركون بها، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإعداد وتأهيل كوادر رياضية لرفع العلم المصري خفاقا.

يذكر أن فريق سيف المبارزة بنادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب تصدر التصنيف العالمي لمرحلة الشباب بعد حصوله على المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية على مستوى (فرق جماعي) وذلك في بطولة العالم التي أقيمت فعالياتها بدولة سويسرا.

واستمرارا للتميز وتحقيق الإنجازات تمكنت اللاعبة فريدة أبو هاشم خليل لاعبة نادي طلائع الجيش في تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم للكبار للخماسي الحديث المؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028 من خلال حصدها الميدالية الذهبية

وكأس أفضل لاعبة في البطولة التي تم تنظيمها بجمهورية مصر العربية بمشاركة (108) لاعبين ولاعبات من (24) دولة لتعد بهذا الإنجاز أصغر لاعبة تحقق الميدالية الذهبية عن عمر (14) عاما في بطولات كأس العالم للكبار للخماسي الحديث، فضلا عن تحقيقها

رقم قياسي عالمي للخماسي الحديث للسيدات بتسجيلها (1464) نقطة متجاوزة الرقم السابق (1461) نقطة المسجل باسم اللاعبة المجرية ميشيل جولياش في أوليمبياد باريس 2024.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصري القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة في مختلف الألعاب الرياضية.