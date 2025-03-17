بالصور.. ندوات إرشادية عن دور التعاونيات في تفعيل الزراعات التعاقدية وتسويق المحاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

عقدت د.هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، جلسة مناقشة مع مديري الجمعيات الزراعية، في محافظتَي بني سويف والمنيا، اليوم الإثنين، وتناولت الجلسة دورَ التعاونيات في الزراعة التعاقدية وتسويق المحاصيل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف د.أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، واستمرارًا لجهود مركز الزراعات التعاقدية.

وشرحت د.هدى رجب مبادرة التمويل الزراعي، بالاشتراك مع البنك الزراعي المصري، ومناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في مصر؛ خصوصًا في محافظتَي بني سويف والمنيا، من أجل تحسين الإنتاج الزراعي، وتطوير التعاقدات الزراعية، ودور الدولة والجمعيات في دعم الفلاح.

وأضافت رئيس مركز الزراعات التعاقدية أن الندوة تضمنت مناقشة كيفية دعم الجمعيات الزراعية للفلاحين من خلال توفير التمويل، والبذور، والمخصبات، وكذلك الإشارة إلى أهمية وجود عقود زراعية تضمن حقوق المزارعين، وتسهل عمليات البيع والتسويق، مع تأكيد ضرورة تحسين موارد الجمعيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمزارعين.

ونوهت رجب بأن الندوة تناولت مبادرات البنك الزراعي المصري؛ مثل القروض منخفضة الفائدة (5%)، ومناقشة بدائل التمويل الأخرى، مثل القروض الموسمية بفوائد مخفضة لمساعدة الفلاحين في زراعة المحاصيل، ودور بعض البنوك مثل التجاري الدولي في تقديم حلول تمويلية للمشروعات الزراعية.

وأشارت رئيس مركز الزراعات التعاقدية إلى جهود تسويق المنتجات الزراعية وفتح أسواق جديدة، مع أهمية العقود المسبقة مع الشركات المصدرة لتسويق المنتجات الزراعية؛ مثل الطماطم والثوم والبصل.

وتناولت رجب بعض التحديات المحلية والدولية التي تواجه تسويق المحاصيل؛ خصوصًا مع المنافسة الخارجية، وأهمية إنشاء مصانع محلية لتعليب المحاصيل وتحويلها إلى منتجات قابلة للتخزين والتصدير.

وتمت الإشارة إلى مشروعات التصنيع الزراعي؛ مثل إنشاء مصانع لاستخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية وتطوير مصانع لمعالجة الذرة وتصنيع الطماطم، وتحسين عمليات التخزين والتجفيف، والاستثمار في معدات حديثة، مثل المجففات والمحاصيل العضوية؛ لضمان جودة الإنتاج.

وانتهت الندوة إلى التوصية بضرورة تعزيز دور الجمعيات الزراعية؛ من خلال توفير دعم تقني وفني للجمعيات، لضمان تقديم خدمات أفضل للمزارعين، وإدخال التكنولوجيا في الزراعة، عن طريق استخدام تطبيقات إلكترونية للإرشاد الزراعي، وتحليل البيانات لتحسين الإنتاجية، وتحفيز الزراعة المستدامة عن طريق دعم زراعة المحاصيل العضوية وتوفير الدعم التقني للمزارعين لاستخدام الأسمدة الطبيعية.