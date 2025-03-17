تحذير رسمي من تشغيلة لأحد أدوية الضغط.. "غير مطابقة للمواصفات"

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء، منشورًا جديدًا اليوم الإثنين؛ للتحذير من تشغيلة "غير مطابقة للمواصفات" لأحد الأدوية المستخدمة في علاج الضغط المرتفع.

وحذرت الهيئة في منشور حمل رقم 11 لسنة 2025، من التشغيلة رقم "2310568" لدواء Spectone 25 mg tab، مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ودواء "سبكتون 25 مجم"، مُدر للبول يُستخدم بشكل أساسي لعلاج حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، احتباس السوائل، وبعض أنواع اختلالات الهرمونات، ويساعد في خفض ضغط الدم عن طريق التخلص من السوائل الزائدة وتقليل احتباس الصوديوم.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط ولا تنطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

ودعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلة المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا)

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