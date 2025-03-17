رواتب تصل لـ37 ألف جنيه.. بيان مهم من "العمل" بشأن وظائف لبنان

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، بدء الاختبارات النظرية للكوادر المصرية المرشحة لعدد 14 فرصة عمل، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع شركة التعهدات البحرية والبرية (ش.م.م) بلبنان، والتي تعمل في مجال تنفيذ وتصميم الهياكل والديكورات المعدنية.

وأوضح "جبران"، أن الاختبارات أجريت "أون لاين" في مقر وحدة توجيه ما قبل المغادرة بالوزارة القديمة بمدينة نصر، بالتنسيق مع الشركة اللبنانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز المصداقية في توفير الفرص الخارجية التي تطرحها الوزارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

تفاصيل الوظائف المتاحة

أكد الوزير أن التسجيل كان متاحًا لأصحاب الخبرة التي لا تقل عن 3 سنوات في عدة تخصصات، مع تحديد الرواتب على النحو التالي:

(5) عمال لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب براتب يتراوح بين 500 إلى 650 دولارًا أمريكيًا.

(2) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول براتب 500 إلى 650 دولارًا أمريكيًا.

(3) عمال دهان المعادن الزخرفية براتب 500 إلى 650 دولارًا أمريكيًا.

(2) عمال تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس براتب 500 إلى 650 دولارًا أمريكيًا.

(1) عامل مشغل مخارط وCNC براتب 500 إلى 600 دولار أمريكي.

(1) عامل مشغل برامج سوليد وورك براتب 500 إلى 750 دولارًا أمريكيًا.

شروط التعاقد والمزايا

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الشروط المطلوبة للمتقدمين تضمنت:

السن بين 25 و40 عامًا.

عقد عمل لمدة 3 سنوات، يتضمن 15 يوم إجازة.

فترة اختبار لمدة 3 أشهر قبل التثبيت.

إمكانية زيادة الراتب عند تجديد العقد.

وأشارت إلى أن الشركة توفر تذاكر السفر والمواصلات والإقامة، إلى جانب التأمين الصحي، مع تحديد ساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا على مدار 6 أيام أسبوعيًا.

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