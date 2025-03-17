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الشاذلى يطرح مبادرة إنشاء "مكتب الاتصال الخدمي" بنقابة الصحفيين

03:00 ص الإثنين 17 مارس 2025

الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى

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كتب- عمرو صالح:

طرح محمد السيد الشاذلى، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مبادرة إنشاء "مكتب الاتصال الخدمي" بنقابة الصحفيين، على غرار مكتب الاتصال السياسي لمجلس النواب، مضيفا أن ذلك يأتى في إطار السعى لتعزيز دور نقابة الصحفيين كجسرٍ بين الزملاء الصحفيين ومؤسسات الدولة.

وقال محمد السيد الشاذلى، إن المكتب يضم فريقًا من الموظفين المؤهلين داخل النقابة، يعملون بالتنسيق الكامل مع مكاتب الاتصال السياسي في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة.

وأشار الى أن أهداف المكتب، استقبال شكاوى وطلبات الزملاء الصحفيين بشكل مباشر وفعّال، والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لإنهاء إجراءات الزملاء وحلّ مشكلاتهم، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وإنجاز المصالح بسرعة وكفاءة، وتعزيز العلاقة بين الصحفيين ومؤسسات الدولة، بما يخدم مصالح المهنة والزملاء.

وذكر محمد السيد الشاذلى، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أن هذا المكتب سيكون خطوةً كبيرة نحو تحسين أوضاع الصحفيين، وتقديم دعم حقيقي لهم في مواجهة التحديات اليومية.

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