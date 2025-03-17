"مصر للطيران" تؤكد انتظام العمل في الأسواق الحرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت مصر للطيران أن نظام العمليات الخاص بالأسواق الحرة يعمل بشكل جيد بعد تعرضه لعطل تقنى بسيط.

وقالت الشركة في بيان لها منذ قليل إنه بالإشارة إلى ما نشر على أحد المواقع الإلكترونية بشأن تعطل نظام المبيعات بشركه مصر للطيران للأسواق الحرة، نود أن نوضح أن الشركة تعمل بنظام حديث ومتطور لإدارة عمليات المبيعات، هذا وقد حدث عطل تقني بسيط في النظام فيما يخص حصر إيرادات الورديات، وتؤكد الشركة أن هذا أمر داخلي ولم يؤثر العطل التقني على حركة البيع والشراء.

وتم التواصل مع الشركة المصنعة للنظام بالخارج، لإصلاح العطل بشكل عاجل، علما بأن عمليات البيع والشراء تعمل بصورة منتظمة وجميع الفواتير تصدر آليا، ولم تصدر فاتورة واحدة يدويا، وأن التوريد للبنك يتم بانتظام بموجب نموذج يدوى للتغلب على هذه المشكلة لحين حلها بشكل نهائي.