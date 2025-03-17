بعد أزمة حنكوراب.. شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية

كتب- محمد نصار:

أثارت التعديات الاستثمارية داخل محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، وسط مطالبات بوقف هذه الأعمال حفاظًا على الثروة الطبيعية لمصر.

وفي رد رسمي، أكدت وزارة البيئة، أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها إلا وفق القوانين واللوائح المنظمة، مشددةً على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية عند ممارسة أي نشاط داخل المحميات.

الشروط المنظمة للأنشطة داخل المحميات

1- يجب الالتزام بالقوانين والتشريعات التالية:

- القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بشأن حماية البيئة.

- القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.

- قرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة المحميات، خاصة القرار رقم 2728 لسنة 2015.

شروط ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية

لضمان عدم الإضرار بالبيئة، يجب الالتزام بالشروط التالية عند ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المحميات:

أولًا: الالتزامات العامة

- ممارسة النشاط فقط داخل المساحة المخصصة، دون أي توسعات خارج النطاق المحدد.

- عدم تعديل النشاط المرخص أو التنازل عنه للغير بأي شكل.

- احترام التعليمات البيئية والجمالية بما يتناسب مع طبيعة المحمية.

- عدم التخلص من المخلفات داخل المحمية، بل يجب التخلص منها بالطرق الصحية المعتمدة.

- عدم تصريف الزيوت أو المواد الكيميائية في أرض المحمية.

- الالتزام بعزل خزانات الصرف الصحي وإفراغها وفق الإجراءات المحددة.

ثانيًا: الحفاظ على التنوع البيولوجي

- حماية الحياة البرية والبحرية، ومنع الصيد أو الإزعاج أو الاتجار بالحيوانات داخل المحمية.

- الالتزام بالحدود القصوى لمستويات الضوضاء للحفاظ على بيئة المحمية الهادئة.

ثالثًا: معايير السلامة والصحة العامة

- توفير معدات مكافحة الحرائق وتأمين المنطقة ضد المخاطر.

- إجراء كشوفات صحية دورية على العاملين مع الاحتفاظ بالشهادات الصحية.

- إعداد سجل بيئي لتوثيق الأنشطة وجعله متاحًا للتفتيش البيئي.

رابعًا: متطلبات البناء والتطوير

- استخدام مواد بناء بيئية تتناسب مع طبيعة المنطقة، ويجب عرض التصاميم على إدارة المحمية قبل التنفيذ.

- تعديل المنشآت وفق طلب إدارة المحمية، خاصة في مناطق الزيارة السياحية.

- سداد الرسوم الخاصة بزيارة المحمية وفق اللوائح المعتمدة.

متى يتم إلغاء التصريح؟

يحق لجهاز شئون البيئة إلغاء التصريح بدون إنذار في الحالات التالية:

- مخالفة الشروط البيئية والصحية أو إهمال إجراءات التأمين.

- التأخر في دفع الرسوم لمدة شهر عن موعد الاستحقاق.

- مخالفة تعليمات إدارة المحمية أثناء تنفيذ النشاط.

- مخالفة أي بند من التصريح أو تجاوز الضوابط المحددة.

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