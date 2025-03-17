منتدى المستقبل يناقش "حدث في شارعي المفضل" لمحمد الفخراني

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل 18 مارس 2025، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوته النقدية لمناقشة رواية "حدث في شارعي المفضل" للكاتب الروائي محمد الفخراني.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائي والناقد علي قطب، وتدير الندوة القاصة والصحفية هايدي فاروق.

وقد صدرت رواية (حدث في شارعي المفضل) عن دار (العين) في القاهرة، وتأتي بعد عدد من الأعمال السردية المتميزة للكاتب محمد الفخراني، ومن أبرزها ( فاصل للدهشة)، و( قصص تلعب مع العالم)، و( طرق سرية للجموح)، و( قبل أن يعرف البحر اسمه)، و( مزاج حر)، و( أراك في الجنة)، و( غداء في بيت الطباخة)، وغيرها.

وقد حاز محمد الفخراني عددا من الحوائز الأدبية، من بينها جائزة يوسف إدريس في القصة القصيرة 2012 عن مجموعته القصصية( قصص تلعب مع العالم)، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 عن روايته ( غداء في بيت الطباخة).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد اهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

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