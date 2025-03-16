أحمد عمر هاشم: الظلم محرم بين العباد.. والعدل أساس الحياة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، أن العدل هو إحدى القيم العليا التي رسخها الإسلام، مستشهداً بالحديث القدسي الذي رواه أبو ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا".

وفي برنامجه "كأنك تراه" على قناة صدى البلد، أوضح هاشم أن صيغة "تظالموا" تشير إلى تبادل الظلم بين الناس، وهو ما يؤكد على ضرورة عدم الاعتداء على حقوق الآخرين. وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى، رغم كونه الخالق المدبر الذي لا يفرض عليه شيء، إلا أنه حرم الظلم على نفسه تأكيداً على خطورته وأثره المدمر في المجتمعات.

كما تطرق هاشم إلى حاجة الإنسان المستمرة لهداية الله، مستشهداً بقوله تعالى: "يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم"، مؤكداً أن طلب الهداية من الله أمر ضروري لكل فرد، وأن الإنسان لا غنى له عن العون الإلهي في كل مراحل حياته.

وفي ختام حديثه، دعا هاشم إلى التأمل في معاني الحديث القدسي والعمل بمقتضاه، عبر تجنب الظلم والسعي الدائم للهداية والاستغفار، لأن كل إنسان مسؤول عن أعماله وسيحاسب عليها يوم القيامة.