خبير عسكري: الضربات الأمريكية على الحوثيين تمهيد لمواجهة إيران

كتب- حسن مرسي:

أوضح الخبير العسكري الدكتور طارق العكاري أن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يهدف من خلالها إلى إبراز موقف أكثر صلابة مقارنة بسياسات إدارة بايدن، خاصة مع تصاعد مخاطر الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

خلال حواره ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، كشف العكاري أن هذه العمليات استندت إلى جهود استخباراتية مكثفة استمرت أشهرًا، بدأت بعدما تبين لإسرائيل نقص معلوماتها عن اليمن عقب هجوم الحديدة، ليتم بعدها تنسيق دقيق مع واشنطن لتدمير دفاعات الحوثيين الجوية، مما قد يُشكل مقدمة لضربة محتملة ضد إيران إذا تعثرت المحادثات النووية.

وأضاف العكاري أن أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيستلزم تعاونًا وثيقًا مع إسرائيل، التي تعجز عن تنفيذه بمفردها، مشيرًا إلى ضغوط بنيامين نتنياهو على واشنطن لتصعيد الوضع، مع حاجة تل أبيب إلى دعم لوجستي أمريكي كالتزود بالوقود جوًا بسبب المسافة البعيدة.

وعن رد الحوثيين، توقع استمرارهم في استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية أو منشآت نفطية، لكنه أكد أن الفارق الهائل في القدرات العسكرية يحد من فعاليتهم أمام القوة الأمريكية المتفوقة.