الرئيس السيسي: محدش يقول مواقع التواصل خطر وملهاش لازمة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن انتقال المعلومات والأفكار والثقافات أصبح أكبر من الفترات الماضية، وهي إحدى السنن الإلهية في التطور.

وأضاف خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أنه لا يجب أن يقول أحد إن مواقع التواصل الاجتماعي خطر ولا داع لوجودها.

وتابع: "محدش يقول مواقع التواصل خطر وملهاش لازمة"، موضحًا أنه يجب التعامل والتفاعل مع هذه المواقع للتقليل من خطرها.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة بدأت عملية تطوير كبيرة جدًا لكن بهدوء خالية من الصخب والشوشرة والتعجُّل، موضحًا أن أي تطوير في مؤسسات الدولة يتوجب أن يتم بدراسات وبالتدريج.