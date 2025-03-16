إعلان

الرئيس السيسي: محدش يقول مواقع التواصل خطر وملهاش لازمة

10:59 م الأحد 16 مارس 2025

الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن انتقال المعلومات والأفكار والثقافات أصبح أكبر من الفترات الماضية، وهي إحدى السنن الإلهية في التطور.

وأضاف خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أنه لا يجب أن يقول أحد إن مواقع التواصل الاجتماعي خطر ولا داع لوجودها.

وتابع: "محدش يقول مواقع التواصل خطر وملهاش لازمة"، موضحًا أنه يجب التعامل والتفاعل مع هذه المواقع للتقليل من خطرها.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة بدأت عملية تطوير كبيرة جدًا لكن بهدوء خالية من الصخب والشوشرة والتعجُّل، موضحًا أن أي تطوير في مؤسسات الدولة يتوجب أن يتم بدراسات وبالتدريج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مواقع التواصل الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي أكاديمية الشرطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر