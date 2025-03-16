الرئيس السيسي يؤكد لطلبة وطالبات أكاديمية الشرطة أهمية بذل الجهد طوال فترة الدراسة

كتب- محمد عبدالناصر:

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بطلبة أكاديمية الشرطة وأسرهم الذين سهروا وبذلوا جهودًا كبيرة لتجهيز أبنائهم.

وأضاف خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أن كل الأسر بذلت جهودًا لسنوات طويلة ليكون الطالب أو الطالبة بهذا المستوى.

قدم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهاني للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربا عن سعادته بلقاء طلبة أكاديمية الشرطة الجدد وأسرهم، موضحا أن أسر الطلبة بذلوا جهدا كبيرا لسنوات طويلة، ليكون الطلاب على هذا المستوى، وموجود ضمن طلاب وطالبات الأكاديمية.

وأكد الرئيس خلال زيارة أكاديمية الشرطة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، لطلبة وطالبات أكاديمية الشرطة، أهمية بذل قصارى الجهد طوال فترة دراستهم ليكونوا في طليعة المتميزين من شباب الوطن، متمنيا أن تمر فترة الإعداد بسلام ويستمرون في الدراسة، منوها بأن التطوير والإعداد الجيد أمر مهم وحالة متجددة وتعيش وتستمر.