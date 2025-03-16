المقاولون العرب تنتهى من حفر وتبطين المسار الثاني بين المريوطية والعريش بالخط الرابع للمترو

كتب- محمد نصار:

أنهت شركة المقاولون العرب، بنجاح أعمال حفر وتبطين النفق للمسار الثاني بين محطتي المريوطية والعريش من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

شارك كل من المهندس سيد الوزير نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسن إبراهيم عضو مجلس الإدارة، والمهندسة عبير مرسى عضو مجلس تنفيذي الشركة، مدير إدارة المشروع والمهندس محمد أبو دشيش المشرف على المشروع، استقبال ماكينة الحفر النفقي TBM مع فريق العمل، بعد إتمام حفر المسار الذي يمتد لمسافة 715 متر، وشملت هذه العملية تجهيزات معقدة لاستقبال ماكينة الحفر، من ضمنها تجميع وتثبيت أسطوانة معدنية بطول 12.6 متر، وقطر 7.30 متر، وملئها بخليط من الرمل والأسمنت لضمان العزل الكامل لماكينة الحفر أثناء اختراقها للجدار الخرساني للمحطة.

من الجدير بالذكر أن طول ماكينة الحفر يبلغ 100 متر، وتزن 685 طنًا، بينما يصل قطر الدرع الأمامي لها إلى 6.7 متر، كما تم الإنتهاء من تركيب جميع الحلقات الخرسانية التي تشكل جسم النفق، والبالغ عددها 477 حلقة، ويبلغ القطر الخارجي للنفق 6.4 متر، في حين يبلغ القطر الداخلي 5.8 متر، وهذه الحلقات الخرسانية يتم تصنيعها داخل مصنع الحلقات الخرسانية الخاص بشركة المقاولون العرب والموجود بأرض المشروع.