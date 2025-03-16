الرئيس السيسي خلال زيارته أكاديمية الشرطة: "لا يمكن لأحد المساس بمصر"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه لا يمكن لأحد المساس بمصر، معربًا عن تقديره لصلابة وتماسك الجبهة الداخلية، مشدداً على أن الدولة - بكل أجهزتها - تبذل قصارى الجهد لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم، ثم استعرض سيادته تطورات الموقف المصري بشأن عدد من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على الأمن القومي المصري، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتي تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية حفاظاً على مقدرات الدول وشعوبها.