جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

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أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا.

وقال مصدر جمركي - في تصريح اليوم الأحد- إنه تم الاشتباه في راكبة قادمة من ألمانيا أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبها وذاتيا تبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا.

وكان مدير عام جمارك الغردقة عبدالعال نعمان قد قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات نائب وزير المالية ، المشرف على مصلحة الجمارك شريف الكيلاني بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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