في زيارة مفاجئة.. مدير "صحة القاهرة" يتفقد مستشفى منشية البكري

كتب - أحمد جمعة:

أجرى الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري العام مساء السبت، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

استهل "الجزار" الزيارة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من سير العمل بكفاءة وفعالية، مشدداً على ضرورة تواجد عدد كافٍ من الأطباء بالقسم على مدار 24 ساعة لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية للحالات الطارئة.

كما تفقد أقسام الرعاية المركزة، حيث كلف نائب مدير المستشفى بسرعة التواصل مع إدارة الطوارئ بالمديرية لتسكين حالات الرعاية المركزة، مشدداً على ضرورة الاستخدام الأمثل لأسرة الرعاية المركزة مما يسهم في القضاء على قوائم الانتظار.

وفي سياقٍ متصل، وجه "الجزار" بضرورة التوسع في قسم الأطفال، لضمان توفير مرحلة انتقالية لمرضى الرعاية المركزة للأطفال، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة، مشددا على أهمية تفعيل بروتوكولات الرعاية المركزة لضمان تقديم الخدمات الطبية وفقًا لأعلى المعايير.

وفي ختام زيارته أعرب الدكتور حمودة الجزار عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بالمستشفى، مشيداً بالانضباط الإداري وتواجد الفريق الطبي والنظافة العامة للمستشفى، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

ثم استكمل جولته بالمرور على مركز طب أسرة المحكمة التابع لمنطقة النزهة الطبية، حيث اطمأن على سير العمل وتواجد الفريق الطبي النوباتجي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية على الوجه الأمثل.

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