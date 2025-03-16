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عبد المنعم سعيد مستشارًا سياسيًا لرئيس حزب الجبهة الوطنية

03:12 م الأحد 16 مارس 2025

الدكتور عاصم الجزار

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كتب- محمد نصار:

أصدر رئيس حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار، قرارًا بتعيين الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ مستشارًا سياسيًا لرئيس الحزب.

وأكد الجزار - في بيان اليوم - أن عبد المنعم سعيد يمثل إضافة حقيقية في ظل سعي الحزب إلى جذب الكفاءات العلمية والمهنية والسياسية للاستفادة من خبراتهم، بما يمكِّن الحزب من تحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن.

يُذكر أن الدكتور عبد المنعم سعيد شغل سابقًا رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومركزها للدراسات السياسية والاستراتيجية، وله العديد من الدراسات في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

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الدكتور عاصم الجزار عبد المنعم سعيد رئيس حزب الجبهة الوطنية
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