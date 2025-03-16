وزير الزراعة يبحث مع سفير سيراليون تعزيز التعاون في مجال استنباط التقاوي وبناء القدرات

كتب- محمد نصار:

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم مع صادق سيلا سفير سيراليون لدى مصر، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في الأنشطة الزراعية المختلفة.

وأكد وزير الزراعة - خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد - على العلاقات الوطيدة بين البلدين، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة في كافة المجالات، وخاصة الأنشطة الزراعية المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي.

وناقش الوزير والسفير التعاون في مجال استنباط وإنتاج المحاصيل الحقلية مثل القطن الذرة الشامية والذرة الرفيعة والأرز والبصل والفول السوداني، وكذا تعزيز التعاون في مجال تربية القطن وأصنافه وإنتاجه من خلال وتنفيذ حقول إرشادية وتجارب حقلية خاصة بالدمج بين الأسلوب الحديث والتقليدي في تربية وإنتاج القطن وإنشاء مزارع نموذجية للقطن، وكذلك تبادل ونقل الخبرات في مجال استنباط وزراعة أصناف الأرز المختلفة وميكنة عمليات الزراعة وإدخال نظم الشتل الآلي لزراعة الأرز، فضلا عن أهمية إضافة موضوعات التعاون في مجالات تحديث طرق الري وتحسين السلالات الحيوانيه بمذكرة التفاهم، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث التطبيقية والخبرات والتدريب وبناء القدرات.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم، والتي تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين والمزمع توقيعها خلال الزيارة.