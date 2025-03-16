صور.. ميناء دمياط يستقبل أوناشًا عملاقة لتشغيل محطة حاويات "تحيا مصر 1"

كتب- محمد نصار:

استقبل ميناء دمياط السفينة الصينية "CHANG YANG DONG FANG"، التي تحمل على متنها دفعة جديدة من أوناش الرصيف العملاقة، وذلك ضمن خطط شركة دمياط أليانس لاستكمال تجهيز محطة الحاويات "تحيا مصر 1" وفقًا للجدول الزمني المحدد استعدادًا لافتتاحها وتشغيلها الرسمي.

تعزيز البنية الفوقية للمحطة

تعمل شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات على تجهيز المحطة بأحدث المعدات التشغيلية، والتي تشمل 12 ونش رصيف عملاق من إنتاج شركة HHMC الصينية، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة معدات الموانئ.

مواصفات الأوناش الحديثة

تمتلك الأوناش الجديدة قدرات تشغيلية متطورة، حيث:

- تصل قدرة الرفع إلى 75 طنًا، ما يمكنها من التعامل مع الحاويات الضخمة.

- يمكنها الوصول إلى ارتفاع 57.5 مترًا، مما يتيح تحميل وتفريغ الحاويات حتى 11 حاوية ارتفاعًا.

- يبلغ طول الذراع الخارجي 72 مترًا، ما يسمح بالتعامل مع السفن ذات الأحجام الكبيرة وتعزيز قدرة الميناء على

استقبال أحدث سفن الحاويات.

أنظمة ذكية لرفع كفاءة التشغيل

تم تجهيز الأوناش الجديدة بأحدث أنظمة السلامة والتشغيل الذكي، التي تشمل:

- حساسات وكاميرات مراقبة لضمان دقة وأمان العمليات التشغيلية.

- أنظمة متطورة لحماية المعدات والعاملين أثناء عمليات التحميل والتفريغ.

- تكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية لتتبع العمليات التشغيلية وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة.

استكمال تجهيز المحطة وفق معايير الاستدامة

يعد وصول هذه الأوناش جزءًا من خطة تجهيز المحطة، حيث تم بالفعل استقبال 5 أوناش رصيف عملاقة من أصل 12 ونشًا، إضافةً إلى 20 ونش ساحة كهربائي (RTG) ضمن إجمالي 40 ونشًا مقرر توريدها تدريجيًا.

وتتميز أوناش الساحة بتكنولوجيا متقدمة صديقة للبيئة، ما يضمن تشغيل المحطة وفق أحدث معايير الاستدامة.

كما تتماشى هذه الجهود مع استراتيجية مصر في التحول نحو تشغيل الموانئ الخضراء، حيث تساهم المعدات الحديثة في تقليل الانبعاثات الكربونية بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

محطة "تحيا مصر 1".. مشروع استراتيجي لتعزيز تنافسية ميناء دمياط

يعد مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في ميناء دمياط، حيث يتميز بما يلي:

- أرصفة تمتد بطول 1970 مترًا وعمق 18 مترًا.

- ساحة خلفية بمساحة 922 ألف متر مربع.

- طاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا.

وتتولى شركة دمياط أليانس تشغيل المحطة وفق أعلى المعايير الدولية، حيث تضم في شراكتها تحالف يوروجيت الألماني، كونتشيب الإيطالي، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد، مما يعزز من مكانة ميناء دمياط كمركز لوجستي متكامل في المنطقة.

دور المشروع في تطوير البنية التحتية للنقل البحري

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية وزارة النقل المصرية، بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل "طنطا – المنصورة – دمياط"، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل البحري وتعزيز قدرات الموانئ المصرية.

ميناء دمياط.. نحو الريادة في قطاع الموانئ العالمية

تشير المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في ميناء دمياط إلى تحقيقه خطوات ثابتة نحو الريادة في مجال النقل البحري، وذلك من خلال:

- تحسين زمن التشغيل وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية.

- تعزيز قدرة الميناء على استقبال أحدث الأجيال من السفن العملاقة.

- دعم الاقتصاد الوطني عبر رفع تنافسية الموانئ المصرية عالميًا.

ويمثل ميناء دمياط نموذجًا للموانئ الحديثة، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، التشغيل الذكي، والاستدامة البيئية، مما يعزز دوره كمحور استراتيجي في حركة التجارة البحرية الدولية.

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