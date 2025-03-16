معهد الفلك: اليوم يتساوى الليل والنهار في القاهرة

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور ياسر عبدالهادي رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن اليوم يتساوى فيه الليل والنهار تماما في القاهرة، رغم أن الاعتدال الربيعي سيبدأ يوم الخميس المقبل بمصر ونصف الكرة الشمالي .

وقال عبدالهادي، إن الشمس أشرقت في هذا اليوم في الساعة 6:04 صباحا، وستغرب في الساعة 6:04 مساء بالتوقيت المحلي، أي أن طول النهار هو بالضبط 12 ساعة مثل طول الليل تماما.

وأضاف "ليس هذا فحسب بل وقت الظهر (منتصف النهار) في الساعة 12:04 ظهراً، وهي النقطة الزمنية التي تقسم النهار إلى نصفين متساويين تماما طول كل منهما 6 ساعات".

وأوضح أن الغالبية تعتقد وتردد مقولة أن تساوي ساعات الليل والنهار يحدث يوم الاعتدال الربيعي أو يوم الاعتدال الخريفي، وهذه المقولة غير دقيقة علميا.

وأشار إلى أن تساوي ساعات الليل والنهار تماما يحدث في هذين اليومين "الاعتدال الخريفي والربيعي" عند خط الاستواء فقط، والأفضل لأي مكان آخر أن نقول "تقارب طولي الليل والنهار"، لافتا إلى أن التساوي التام يحدث حسب خط عرض المكان الذي يحدث الفارق في المعادلة ويسبب تأخر هذا التساوي.

وكانت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كشفت عن بدء فصل الربيع يوم الخميس المقبل في الساعة التاسعة و3 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسيستمر هذا العام لمدة 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة.