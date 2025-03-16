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الأعلى للإعلام: جلسة استماع غدا لممثل قناة «الشمس» بسبب تصريحات عن عمل المرأة

02:10 م الأحد 16 مارس 2025

قناة الشمس

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القاهرة- أ ش أ:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» الفضائية، لعقد جلسة استماع غدا الاثنين، بشأن ما تم رصده من تصريحات مثيرة للجدل عن عمل المرأة خلال حلقة برنامج «أصعب سؤال» تقديم مصعب العباسي، والتي أذيعت يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025، واستضاف خلالها الشيخ هاني الصالحي.

ومن المقرر أن يخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة لإعمال شؤونها حيال مقدم البرنامج طبقا لقانون النقابة.

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قناة الشمس تصريحات عن عمل المرأة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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