برلماني: الثروة العقارية تمثل 20% من الدخل المحلي وتضم 12% من قوة العمل

كتب- نشأت علي:

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرًا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

وأشار وهبة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، واستثمارًا آمنًا.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية؛ ومن بينها على سبيل المثال قدرة الحصول على تمويل عقاري، مشددًا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.

وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقًا لما تتوجه إليه دول العالم؛ لا سيما أن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدير، مع التوسع في المدن الجديدة.

وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري أن قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلًا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.