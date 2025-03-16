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الرئيس السيسي يتابع جهود التنقيب والاكتشافات الجديدة

01:02 م الأحد 16 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي التنقيب والاكتشافات الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي
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